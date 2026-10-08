Сигнал в 6:00 дал старт учениям гражданской обороны в Татарстане

Учения по гражданской обороне развернулись в Татарстане 7 октября и продлятся до 9-го числа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. Главная цель — проверить, насколько органы управления, силы гражданской обороны и системы оповещения готовы действовать при чрезвычайных ситуациях. План тренировки утвердил приказом заместитель руководителя гражданской обороны республики, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Отсчет начался в 6:00, когда был запущен План гражданской обороны и защиты населения Республики Татарстан. В республике собрали руководство территориальных отделений федеральных исполнительных органов и местного самоуправления, а затем провели совещание с руководящим составом ГО, где поставили тренировочные задачи. Среди его участников — врио начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан полковник Ильдар Гибадуллин и врио министра по делам ГО и ЧС Республики Татарстан Николай Суржко.

За тем, как выполняются мероприятия, наблюдали 63 группы контроля. Между всеми уровнями власти наладили сбор и обмен информацией, а руководящий состав нес дежурство в пунктах постоянной дислокации.

На учениях развернули площадки для выдачи средств индивидуальной защиты и места санитарной обработки людей. Здания и сооружения обеззараживали, технику и территории подвергли специальной обработке, отдельно проверили работу систем наблюдения и лабораторного контроля.

Впереди — развертывание 118 объектов гражданской обороны. 9 октября в 10:40 в республике проверят сирены, а заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан будут идти ежедневно. «Все мероприятия проводятся в формате показных занятий с максимальным привлечением руководящего состава и специалистов гражданской обороны», — отметил Ильдар Гибадуллин.