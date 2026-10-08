Наука

Академии наук Татарстана исполнилось 35 лет

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани отмечают 35-летие Академии наук Татарстана. С юбилеем учёных поздравили раис республики Рустам Минниханов и премьер-министр Алексей Песошин.

Академия появилась в 1991 году: её учредили указом первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. За прошедшие десятилетия, как заявил Песошин, организация превратилась в интеллектуальный центр республики.

«Академия наук Татарстана сегодня — это современная, динамично развивающаяся научная организация, которая не просто следует за временем, а задаёт тренды», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, за 35 лет работы академия серьёзно продвинула математику, физику, химию, биологию, медицину и гуманитарные дисциплины. Отдельная гордость — исследования по татарскому языку, литературе, истории и археологии. Экспертная работа учёных помогла четырём объектам Татарстана попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Минниханов, обращаясь к академикам, отметил их роль в сохранении историко-культурного наследия и развитии научного потенциала региона, а также пожелал новых научных успехов и смелых проектов. Ранее сообщалось, что Татарстан входит в число лидеров федеральных рейтингов в сфере науки: республика наращивает численность учёных и объём финансирования их работ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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