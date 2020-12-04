Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном днем 31 декабря 2020 года. При этом рабочим днем будет 26 декабря, суббота.

В документе говорится о лицах, замещающих госдолжности Татарстана, решения о назначении на которые и освобождение от которых принимает президент региона, а также иные госдолжности.

Муниципалитетам и госорганам, которые не относятся к исполнительной власти республики и другим организациям на территории республики рекомендовано принять рабочий график.

Напомним, в Татарстане общепиту разрешили работать в новогоднюю ночь до 03:00.