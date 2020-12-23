Футболист Дмитрий Тарасов в своем "Инстаграм" похвалил Путина за выплату детям в 5 тысяч рублей, после чего получил порцию насмешек от россиян.

"Основная задача для главы семьи- чтобы наследники ни в чем не нуждались!

Глава нашей страны тоже позаботился о детях и принял решение выплатить КАЖДОМУ ребёнку до 8 лет в семье по 5 тысяч. Кто получал выплаты уже в коронавирус, тем проще - платежи поступят автоматически", - такой пост опубликовал экс-игрок "Рубина".

В ответ на это посыпались язвительные комментарии подписчиков, которые застыдили футболиста.

"просто огонь, вы наверное очень смеялись когда писали этот бред )"

"Ну ты и клоун"

"5 тысяч и "ни в чем не нуждались", а Вы смешной""

Помолчал бы лучше, Дмитрий. Ну правда. Неужели не видите, что народ взволнован и так далее. Зачем выставлять такие посты? Садо мазо что ли?"

"Не позорьтесь, а дети с 8 лет не дети, им не положено!!! Кажется не Вам писать про такие выплаты мне кажется вы особо то и не нуждаетесь...", - негодуют россияне.

Часть комментаторов высказала мнение, что пост проплачен и порассуждали, что Тарасов мог получить взамен.

"Сегодня много таких постов у заезд. Заказ приняли и отработали. Каждый зарабатывает как может."

"проплачивают видимо"

"Сколько заплатили за такую рекламу?????????"

"явно не 5000"

"путёвку подарили"

"На Мальдивы", - предполагают комментаторы.

Напомним, ранее ФК "Рубин" и сам Тарасов сообщали, что клуб расстается с игроком.

