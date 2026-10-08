Новости Татарстана

Лаборатория в Татарстане не нашла вредителей в 7,8 тонны фруктов из Киргизии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Партия плодово-ягодной продукции из Киргизии весом более 7,8 тонны успешно прошла проверку в Татарстане: карантинных вредителей в ней не обнаружили. Об этом сообщили в филиале ФГБУ «ЦОК АПК». В груз вошли ежевика, персики, абрикосы, груши, виноград и арбузы.

Фитосанитарное исследование специалисты провели 28 сентября. Они искали насекомых-вредителей, сорные растения и грибковые заболевания, в том числе особо опасные карантинные объекты.

В первую очередь эксперты проверяли восточную и персиковую плодожорок, средиземноморскую плодовую муху, червеца Комстока и азиатскую ягодную дрозофилу. Виноград отдельно исследовали на совок, трипсов и других вредителей.

Лабораторные испытания карантинных объектов не выявили. Продукция отвечает фитосанитарным требованиям России. Результаты направили в территориальное управление Россельхознадзора по Татарстану — именно там примут решение о ввозе груза.

С начала года филиал проверял и другие поставки — из Ирана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран. Среди них были свежий салат, финики, сухофрукты, ягоды, фрукты, мука, горшечные растения, саженцы и пиломатериалы.

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