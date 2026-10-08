Форум Kazan Digital Week 2026 примет Казань в конце октября

Международный форум Kazan Digital Week 2026 пройдет в Казани с 29 по 31 октября на площадке МВЦ «Казань Экспо». Об этом рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев. В 2026 году событие охватит два крупных направления: «Инновации, интегрированные в бизнес» и «Цифровые технологии в сельском хозяйстве».

Организаторы подчеркивают: цифровые решения на форуме не остаются голыми презентациями. Проекты попадают в инвестиционную воронку, где получают экспертизу, возможность пилотного тестирования, а некоторые — и доступ к финансированию. По словам Галиева, полный путь от идеи до реализации за год в среднем проходят три проекта из представленных. За все годы сотрудничества фонда и форума поддержку получили около 10 проектов. В прошлом году мероприятие посетили около 26 тысяч человек, в этом ожидают не меньше, плюс свыше 50 спикеров. Инвестиционно-венчурный фонд РТ традиционно ищет проекты на разных стадиях — от студенческих стартапов и вузовских разработок до зрелых технологических компаний. В треке «Инновации, интегрированные в бизнес» запланированы четыре панельные сессии и две питч-сессии, где и отбирают проекты для дальнейшей проверки.

Деловая программа этого трека стартует 30 октября. Сначала пройдет панельная сессия «MENA Tech Export: вызовы глобального рынка, к которым мы готовы». Эксперты обсудят экспорт ИТ-решений российских компаний в страны Ближнего Востока и Северной Африки. В тот же день запланирована сессия «Финансовая архитектура технологического лидерства: антихрупкость, цифровые инновации и исламские финансы». Речь пойдет об искусственном интеллекте, цифровых финансовых инструментах, цифровых активах, исламских финансах и финтехе. 31 октября программа продолжится панельными сессиями о цифровых решениях в беспилотных транспортных средствах и об ИИ как новой инфраструктуре инноваций. Эксперты обсудят, как искусственный интеллект меняет весь цикл работы с технологиями — от поиска перспективных решений и создания компаний до инвестирования, корпоративного внедрения и масштабирования.

Отдельное внимание уделят цифровой трансформации государственных закупок. Госкомитет РТ по закупкам и Казанский институт государственной службы и управления проведут сессию по развитию финансовых технологий. Зампредседателя комитета Искандер Багаутдинов напомнил о масштабе сферы: 13,5 трлн рублей в год и более 3 млн контрактов, каждый седьмой рубль от всех расходов бюджета проходит через закупки. По его словам, система закупок прошла путь от бумажных процедур до полностью цифровых площадок. Сегодня единая информационная система объединяет заказчиков, поставщиков и контрольные органы. Следующий этап, отметил Багаутдинов, уже не про формы и сроки, а про качество решений.

Второй крупный блок — «Цифровые технологии в сельском хозяйстве». Среди практических решений, которые уже работают в Татарстане: система контроля регламента доения с распознаванием действий оператора и объектов в видеопотоке, система раннего выявления хромоты у животных на основе анализа походки, агрометеомониторинг с интеграцией метеоданных в технологические карты культур. Эффект от ИИ в животноводстве заметный: снижается заболеваемость маститом, растут надои, уменьшаются потери от хромоты, а оперативность реагирования повышается примерно на 10%. Агрометеомониторинг в республике включает 63 метеостанции — больше всех в стране, более 500 пользователей и 1,2 млн га площади в системе. Данные помогают планировать оптимальные сроки сельхозработ, учитывать погодные риски и прогнозировать появление болезней и вредителей. 31 октября пройдет сессия «От лаборатории до поля: как новые технологии и исследования в АПК превращаются в готовые решения». Среди экспонентов блока АПК — ИИ в доильном зале, система выявления хромоты, метеомониторинг, цифровые платформы для автоматической оценки сельхозземли, управления растениеводством, ИИ-помощник агронома и VR-технологии в образовании.

Также запланирован демодень совместно с Ассоциацией содействия цифровому развитию РТ и технопарком «Идея». В республиканском конкурсе «Инновация года — 2026» участники смогут побороться за грант до 500 000 рублей. Номинации охватят практически всех — от школьников и студентов до технологических компаний. Инвестиционно-венчурный фонд был создан правительством республики в ноябре 2004 года. Под его управлением находится 12,9 млрд рублей, проинвестировано более 700 компаний, а доход портфельных компаний в 2025 году превысил 55 млрд рублей. Шестой год подряд ИВФ выступает ключевым партнером Kazan Digital Week.