Экс-полицейский в Казани выиграл суд за служебное жилье с работодателем, однако ведомство продолжает сопротивляться.

В апреле Радику Габсаттарову, полицейскому на пенсии, пришел иск. Документ гласил, что мужчина должен вместе с семьей выселиться из служебной квартиры, которую ему в 2009 году по договору социального найма предоставил работодатель - Госавтоинспекция Татарстана. Между тем, мужчина проработал в ведомстве 20 лет и состоял с 2004 года в объединенном списке сотрудников и пенсионеров МВД в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Помимо Габсаттарова, выселяли еще двух полицейских на пенсии, начались суды. Как пояснил представитель нашего собеседника Сергей Давлетшин, требование освободить жилплощадь в случае его клиента было незаконным. При этом двое сотрудников суд с работодателями проиграли, а Габсаттаров выиграл. В судебном решении указано, что мужчина с семьей может продолжать жить в данной квартире.

"Суд он выиграл, однако ведомства не согласились и подали апелляцию. Габбсатаров думает, что это из-за того, что он встал на очередь нуждающихся до 2005 года. По закону выселить уже не могут всех до этого года. Два других встали позже и у них была общая очередь, а у этого на работе своя, как-то по-другому котировалось", - пояснил в разговоре с корреспондентом ProKazan.ru адвокат Сергей Давлетшин.

11 января дело будут рассматривать в Верховном суде Татарстана, а сам Габсаттаров считает, что суд и прокурор в данном вопросе на его стороне. Прочитать всю историю можно в материале ProKazan.ru.

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