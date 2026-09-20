Технологии

Huawei запустит ИИ-кластер Ascend 950 за пределами Китая 30 ноября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Китайская Huawei определила дату международного запуска ИИ-кластера Ascend 950: за пределами Китая он станет доступен с 30 ноября. Об этом сообщает RUNET, информацию приводит Наша Газета Крым.

По данным издания Ferra, новинка основана на новом поколении интерконнекта UnifiedBus Interconnect. Кластер использует обновлённую архитектуру суперузлов и собственный протокол передачи данных.

Вычислительная мощность Ascend 950 достигает 1 EFLOPS в формате FP8 и 2 EFLOPS в FP4. В кластер входит вычислительный элемент, объединяющий 1024 карты, а объём памяти составляет 256 ТБ с глобальной единой адресацией.

По словам разработчика, система может управлять обучением сверхбольших моделей, содержащих сотни миллиардов параметров, без необходимости разделения архитектуры и дополнительной адаптации. В Китае облачный сервис на базе Ascend 950 станет коммерчески доступен уже к концу текущего месяца, а Huawei Cloud предложит кластер в качестве готового сервиса ИИ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

19 часов назад

Шарлотка надоела еще в начале сентября: яблоки пускаю на польский пирог с хрустящей крошкой

Гид по Казани

день назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой

тараканы умирают от холода

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и отправляю на сковороду: осенний ужин готов за 15 минут - рецепт

Интересное в Казани

3 дня назад

Теорию сдал, а в городе растерялся: рассказываем, что ждёт казанцев на экзамене в ГИБДД

расценки сварочных работ в Ростове-на-Дону

Кулинария

16 часов назад

Макароны смешиваю с яйцами и сыром: итальянскую фриттату готовлю из вчерашнего ужина

Кулинария

14 часов назад

Батон нарезаю кубиками и заливаю сладкой смесью: хлебный пудинг спасает вчерашнюю выпечку

Кулинария

4 часа назад

Беру фарш и 2 картофелины: готовлю ленивые колдуны — румяные снаружи, сочные внутри

Кулинария

22 часа назад

Рис в голубцах остается твердым, а капуста уже готова: почему крупу нельзя класть как придется

Кулинария

7 часов назад

Курица и стакан кефира творят чудеса: филе получается таким мягким, что нож почти не нужен
Экономика
2 дня назад

Отсрочка пенсии: прибавка есть, но можно недополучить 1,8 млн рублей

Эксперт РТУ МИРЭА Елена Потрясаева объяснила, п...

Новости Татарстана

2 минуты назад

Асгат Сафаров выбрал депутатов Госдумы на участке в Боровом Матюшино

Новости Татарстана

34 минуты назад

К полудню 20 сентября в Татарстане проголосовали 64,5% избирателей

Кулинария

40 минут назад

Печень больше не жарю с луком: готовлю по-строгановски со сметаной — нежная и без сухости

Кулинария

2 часа назад

Вместо гуляша — курица по-венгерски: много подливы и нежное мясо к любому гарниру
Казанский зооботсад принял восемь жирафов из На...
Новости Казани
2 дня назад

Казанский зооботсад принял восемь жирафов из Намибии

Кулинария

13 часов назад

Вместо обычных котлет — мясные «гнезда»: кладу внутрь сыр и помидоры — противень пустеет за ужин

Новости Казани

день назад

В Казани пройдет кастинг конкурса «Женщина великого духа»

Кулинария

день назад

Борщ получается оранжевым вместо насыщенно-красного: ошибка происходит еще со свеклой
В Татарстане показали, как будет организовано г...
Полезное
4 дня назад

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях