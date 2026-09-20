Huawei запустит ИИ-кластер Ascend 950 за пределами Китая 30 ноября

Китайская Huawei определила дату международного запуска ИИ-кластера Ascend 950: за пределами Китая он станет доступен с 30 ноября. Об этом сообщает RUNET, информацию приводит Наша Газета Крым.

По данным издания Ferra, новинка основана на новом поколении интерконнекта UnifiedBus Interconnect. Кластер использует обновлённую архитектуру суперузлов и собственный протокол передачи данных.

Вычислительная мощность Ascend 950 достигает 1 EFLOPS в формате FP8 и 2 EFLOPS в FP4. В кластер входит вычислительный элемент, объединяющий 1024 карты, а объём памяти составляет 256 ТБ с глобальной единой адресацией.

По словам разработчика, система может управлять обучением сверхбольших моделей, содержащих сотни миллиардов параметров, без необходимости разделения архитектуры и дополнительной адаптации. В Китае облачный сервис на базе Ascend 950 станет коммерчески доступен уже к концу текущего месяца, а Huawei Cloud предложит кластер в качестве готового сервиса ИИ.