24 июня Радик Габсаттаров, бывший сотрудник ГИБДД на пенсии, подал в суд на ГИБДД, МВД и УБДД. Основанием послужили действия этих структур, сообщивших в апреле этого года о выселении Габсаттарова из служебной квартиры.

Находясь в списке нуждающихся на улучшение жилищных условий, он заявил свое право на предоставление ему в таком случае иного жилья. До этого, по словам юридического представителя Сергея Давлетшина, такого прецедента не случалось. Право на получение жилья производилось только в случае аварийности помещения, но никогда - вместо отбирающейся служебной квартиры.

Сегодня на слушании, по словам адвоката, "судья не знала, как реагировать". Именно она посоветовала сделать встречный иск. В результате дело о выселении ГИБДД и требование предоставить равнозначное жилье от Габсаттарова были объедены. Окончательное слушание состоится 17 сентября.

"ГИБДД привлекли представителей МВД и УБДД, потому что поняли, что не могут справиться. Сами они даже не изучили подробности дела, потому что на первом суде знали о том, что мой подопечный стоит в объединенном списке сотрудников и пенсионеров МВД по Республике Татарстан в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Тем более, что он продолжает работать у них после пенсии - старшим инспектором ГБУ БДД", - рассказывает Сергей.

Он также выяснил, что сейчас еще 24-ем семьям нуждающихся грозит лишение квартиры, поэтому случай Габсаттарова может показать, как нужно бороться за свои права.

Напомним, что ранее мы писали о том, что ГБУ БДД подало в суд на три семьи пенсионеров, только одна из которых - семья Радика Габсаттарова, проработавшего в органах 20 лет, - решила с этим бороться.