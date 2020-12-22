64 жителя дома №17Б на Клары Цеткин в Казани вынуждены встречать очередной Новый год в аварийном здании, которому уже почти 100 лет. Капитального ремонта в нем не было, кажется, никогда, а расселения не предвидится, хотя о нем говорили еще 20 лет назад.

Осенью в редакцию ProKazan.ru обратились жильцы, которые рассказали и показали нашему корреспонденту нечеловеческие условия жизни: дыры в потолке, падающие кирпичи, грибы на стенах.

"В 2001 году его поставили на ветхость, в 2011 году эта программа исчерпала свое и, не согласовав с жильцами, его с ветхости сняли", - рассказали хозяева квартир.

Таким образом, права на новые квартиры у людей отобрали, их дом был признан "нормальным" и в расселении им отказали. Добиваться статуса аварийного жильцам пришлось через прокуратуру.

"В прокуратуру за признанием аварийности в 2019 мы уже ходили с фотографиями, и у этого прокурора там прямо волосы дыбом встали", - рассказывают жильцы.

В итоге суд признал отказ Исполкома в расселении незаконным и возложил на администрацию района обязанность расселить его обитателей, а дом снести. Однако исполком в ответ попытался добиться отмены решения, направив апелляцию в Верховный суд Татарстана, проиграл, но дом как стоял, так и стоит. Как поясняли жильцам дома в Исполкоме, квартир для расселения у города нет.

Прокуратура Татарстана взяла этот вопрос на свой контроль, однако на конец декабря люди продолжают жить в непригодном жилье и перемен, по их словам, не предвидится.

Всю историю можно прочитать в материале ProKazan.ru.