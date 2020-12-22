Бизнесмен из Казани Ольга и еще десятки пострадавших по всей России и в Казахстане уже девять месяцев не могут добиться розыска мошенников, которые обманули их при продаже медицинских перчаток.

Как рассказала женщина журналисту ProKazan.ru, в апреле она заказала у довольно известной фирмы "Альянс" перчатки на сумму более 800 тысяч рублей. Женщина работает в сфере красоты, и в начале пандемии одноразовые перчатки были необходимым условием работы. Женщина оплатила товар, однако свой заказ не получила: сайт, на котором она купила перчатки, оказался поддельным. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, а позже выяснилось, что мошенники с данного сайта обманули уже множество россиян.

В итоге пострадавшие объединили свои усилия в поиске преступников, а вот от правоохранительных органов действий не дождались. На тот момент общая сумма, которую фактически украли мошенники, составляла порядка 4 миллионов.

"Увы, все безрезультатно. В полиции все глухо, дело закрыли по сроку давности. Его, по идее, могут снова возбудить. Количество потерпевших увеличилось. По настоящее время сайт работает и кидает людей. Уже не знаем куда обращаться", - сетует Ольга.

Она также рассказала, что обмануты уже порядка 50 организаций, а мошенники продолжают свою работу, выставляя счета на разные фирмы в разных банках. При этом настоящая компания "Альянс" также написала заявление в полицию, но это не принесло результат.

"Им прозрачно намекнули, что порочение их чести никого не волнует, всем на это все наплевать", - говорит наша собеседница.

Все, что известно о мошенниках и их действиях, читайте в материале ProKazan.ru.

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