Экономика

Выручка от экспорта российской гречихи в Китай в августе выросла до $4,9 млн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Россия в августе увеличила выручку от экспорта ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В августе Россия поставила в Китай гречихи на $4,9 млн — это почти на 27% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял $3,9 млн. Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Выручка сохранилась на уровне июля 2026 года.

За восемь месяцев этого года экспортная выручка от гречихи в Китай составила $51,4 млн, что на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, — $60,4 млн. Несмотря на снижение, Россия остается основным поставщиком этой крупяной культуры в КНР.

По данным ГТУ, в 2025 году Россия экспортировала в Китай 255 тыс. тонн гречихи на $68 млн. В 2024 году объем поставок составлял 221,8 тыс. тонн на $73,6 млн.

По информации Росстата, в 2025 году урожай гречихи в России снизился до 926 тыс. тонн с 1,2 млн тонн в 2024 году. В текущем году посевная площадь под этой культурой сократилась до 708 тыс. га с 751 тыс. га в 2025 году.

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