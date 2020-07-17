В редакцию ProKazan.ru обратился юрист Сергей Давлетшин. По его словам, в Татарстане начали выселять из служебных квартир бывших сотрудников ГИБДД, находящихся на пенсии. Многие из них отличились в период службы, получив звания, медали и награды от министерств РТ, однако оказались никому не нужны после прекращения службы.

Один из них, Радик Габсаттаров, пенсионер, бывший сотрудник ГИБДД, имеющий за свою работу множество наград, спокойно проживал в служебной квартире вместе со своей семьей - женой и 17-летним сыном, пока однажды в марте ему не пришло письмо с просьбой освободить помещение.

"Я очень удивился, обратился к своему начальнику, но тот не смог объяснить ситуацию, - рассказывает сам герой. - В итоге уже через две недели я получил иск. Мое начальство подало на меня в суд за препятствование в выселении. Я даже не предполагал, что такое возможно: двадцать лет отдать службе, чтобы оказаться на улице!"

Габсаттаров (в нижнем ряду в центре) со своими коллегами

С 2002 года бывший сотрудник ГИБДД жил с семьей в общежитиях, занимая всего лишь 12 квадратных метров. По месту прописки проживать он не мог. На тот период там уже было зарегистрировано восемь человек. Когда в 2009 году управление ГИБДД предоставило семье Радика Габсаттарова служебное жилье по договору социального найма, он наконец-то вздохнул свободно. Думал, оставят. О том, как министр МВД, тогда Рашид Минниханов, лично вручил им ключи от квартиры, вспоминал с радостью. Однако в 2020 году, через два года после выхода Габсаттарова на пенсию, квартиру неожиданно потребовали вернуть.

"С 2004 года мой подопечный состоит в объединенном списке сотрудников и пенсионеров МВД по Республике Татарстан в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Сейчас он 723-ий в очереди, и рассчитывать на то, что в ближайшее время он сможет получить жилье и освободить служебную квартиру, естественно, невозможно. Очередь продвигается всего на несколько десятков в год, - утверждает юрист Сергей Давлетшин, представляющий интересы Радика Габсаттарова в суде. - По закону, если человека выселяют, то ему обязаны предоставить равнозначное жилье. Что отбирается, то должно быть предоставлено! Есть статья 89 Жилищного кодекса РФ, в которой говорится, что выселить человека без компенсации невозможно, тем более невозможно выселить уже нуждающегося. Кроме того, согласно Федеральному закону "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ", если человек отслужил 10 лет в органах МВД, он может рассчитывать на получение социальной выплаты на жилье. Габсаттаров никаких средств не получал, поэтому мы решили не просто защищаться от иска ГБУ БДД, а сами подали на них в суд ".

Странность этой истории, по словам юриста, заключается в том, что некоторые сотрудники, пенсионеры ГИБДД, продолжают работать в тех же самых структурах полиции. Однако начальство все равно их выселяет.

Габсаттаров (крайний справа) на службе в ГИБДД

"Такие дела в Татарстане просто так не делаются, - утверждает Сергей Давлетшин. - Есть лица, которые заинтересованы, чтобы вновь прибывшие молодые сотрудники получали квартиры, а пенсионеров можно и на улицу выкинуть. Они как отработанный материал. Это история - одна из многих, что в России творится. И это касается всех, кого выселяют, потому что, если бы люди знали, что им что то полагается, они бы отстаивали свои права".

Сам Габсаттаров отмечает, что выйти на пенсию ему пришлось из-за проблем со здоровьем.

"Давление было, да и сама работа в ГИБДД очень нервная, - рассказывает бывший гаишник. - Потом, когда начали ходить слухи, что квартиру могут отобрать, я в органы вернулся. Сейчас занимаю должность старшего инспектора ГБУ БДД, однако на меня все равно подали в суд!"

Корреспондент ProKazan.ru обратился в ГБУ БДД за комментарием по данному вопросу.

Как следовало из ответа, "тот факт, что на сегодняшний день Габсаттаров Р.Ф. состоит в трудовых правоотношениях с ГБУ БДД и имеет положительную характеристику с места работы, не может являться основанием для проживания в служебном жилом помещении, поскольку противоречит нормам жилищного кодекса РФ".

Также по их словам, когда в 2018 году Габсаттаров был уволен по выслуге лет, трудовые отношения между ГИБДД Управления МВД России и бывшим сотрудником прекратились. Контракт на найм служебного жилья, следовательно, был расторгнут - "независимо от причин прекращения службы".

Еще две семьи вместе с нашим героем оказались в подобной ситуации. После слушания, состоявшегося 16 июля в Приволжском районном суде города Казани, стало известно, что одну семью выселили. Дело же Габсаттарова будет повторно рассматриваться 24 июля.

"Суд был сложный. БДД хотели решить вопрос с одного судебного заседания, но мы начали возражать, предоставили все документы о том, что мой подзащитный является нуждающимся, много лет стоит в очереди, а нуждающегося нельзя выселить из единственного жилья. Судья отложила рассмотрение дела до 24 июля, - делится итогами суда Сергей Давлетшин. - А тот факт, что, что в Татарстане и раньше были подобные случаи выселения, ни для кого ни секрет. К сожалению, люди не борются за свои права. Если бы боролись коллективно, то отстояли то, что им полагается. Только правовыми методами можно что-то защитить. Мы пойдем дальше - пока не добьемся справедливости".

Сам пенсионер говорит, что на суде не смог сдержать слез:

"Я даже не понимаю, что происходит. За такие заслуги, за то, что рисковал своей жизнью на работе! Не верится как-то. Даже стыдно за свое руководство. Отнеслись как к материалу: свое отработал и уже не нужен".

Если вы попали в сложную ситуацию и хотите, чтобы о ней узнали, пишите на нашу почту - news@prokazan.ru.