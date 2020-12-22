В Казани в одной квартире угарным газом отравились трое детей. Об этом сообщили в МЧС Татарстана.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило накануне около 22 часов из дома №14 по улице Годовикова в Авиастроительном районе Казани.

Пострадали три девочки - 2014, 2008 и 2004 годов рождения, с диагнозом "отравление угарным газом легкой степени" их доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, что отравления угарным газом в многоквартирных домах Татарстана происходят регулярно: 14 декабря пострадали сразу четыре человека, спустя два дня - женщина и ребенок. Причем в некоторых домах отравления происходят неоднократно. Еще в апреле в редакцию ProKazan.ru обратились жители ЖК "Рябиновый", в их доме такая проблема наблюдается уже два года. Казанцы обращались в правоохранительные органы, однако виновных так и не нашли. Всю историю читайте в материале ProKazan.ru.