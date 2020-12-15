14 декабря в Казани стразу четыре человека отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«В 17:08 на улице Ботаническая, 13 в результате отравления угарным газом пострадали 26-летний молодой человек и 24-летняя девушка. Их отвезли в больницу с диагнозом «отравление угарным газом средней тяжести». Второй случай произошел на улице Горьковское шоссе, 6. Там отравились 63-летняя женщина и 34-летний мужчина, их так же отвезли в больницу», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной происшествия – отсутствие тяги в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах.

Напомним, не так давно угарным газом отравился 5-летний малыш.