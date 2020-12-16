Ночью в Казани женщина с ребенком отравились угарным газом. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в 23:30 из дома № 27 по улице Бондаренко. В двухкомнатной квартире стало плохо 31-летней матери и шестилетнему сыну. Обоих госпитализировали с диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести": женщину отправили в больницу №7, мальчика - в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Погибших нет, причины происшествия будут выяснять специалисты.

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