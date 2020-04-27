«Все происходящее – домыслы»: в ЖК Казани два года травятся угарным газом, а виновных так и не нашли

18 апреля появилась новость об очередном отравлении угарным газом в Казани. О происшествии в редакцию ProKazan.ru сообщила соседка потерпевших. Оказалось, что это далеко не первый случай отравления. Два года назад в редакцию ProKazan.ru обратились жители ЖК «Рябиновый». Тогда они заявили, что сразу в трех домах комплекса происходит утечка угарного газа. Из-за неисправности вентиляции и выбросов опасного газа на сегодняшний день пострадали как минимум 10 человек. Однако ни застройщик, ни управляющая компания до сих пор не устранили эту проблему.

Корреспондент ProKazan.ru связался с жительницей «проблемного» комплекса и попросил рассказать о нарушениях:

По словам жительницы дома Лианы, проблемы с эксплуатацией квартир начались практически сразу. Вентиляция в санузлах оказалась неисправной, а во всех 139 квартирах отсутствовала система противопожарной безопасности. При этом, инспекция государственного строительного надзора РТ выдала заключение, что дома абсолютно безопасны для проживания.

Заключение Госстройнадзора, согласно которому нарушения при сдаче отсутствуют

Тогда люди поспешили обратиться к застройщику и жилищные инспекции города, чтобы решить данные вопросы. Однако ни в одном из ведомств жителям не отвечали:

«Эта проблема была с самого начала и длилась более трех лет. Жители обращались во все инстанции, но ЖБИ-3 [застройщик дома] и жилищные инспекции писали, что виноваты во всем жители и они сами испортили вентиляцию. Это при том, что происходило все в трех разных домах».

Тогда жильцы дома направили обращение в суд, после которого были поведены все необходимые проверки. Из заключения независимых экспертов следовало, что вентиляция на самом деле неисправна, а противопожарная система – отсутствует. На основе исследований в Следкоме РТ было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Заключение, согласно которому были обнаружены нарушения при сдаче дома



Также в феврале этого года одна из жительниц дома почувствовала резкое недомогание, после чего ее госпитализировали. Анализы показали, что в крови женщины был обнаружен карбоксигемоглобин, который указывал на отравление угарным газом.

Результаты анализов, указывающих на отравление угарным газом

Этот факт и экспертиза, подтвердившая нарушения при сдаче дома, стали поводом для проверки и возбуждения еще одного уголовного дела по статье 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Несмотря на это, застройщик все также отказывался исправлять ошибки проекта:

«После этого произошел еще один случай – отравилась целая семья. Сейчас жители последние полгода продают квартиры, так как куда бы они не обращались, не выигрывали суды – застройщик не исправляет свои ошибки. Он говорит, что жители сами все испортили и сломали», - прокомментировала Лиана.

Корреспондент ProKazan.ru связался с представителем застройщика и попросил прокомментировать нарушения, которые обнаружили жильцы комплекса:

«Дом был построен и сдан в эксплуатацию в соответствии с документацией. После этого со всем управляющая компания должна разбираться», - коротко заявил юрист компании.

Отравления жильцов он назвал «надуманными», а все происходящее – «домыслами»:

«Сейчас этим гражданам необходимо, во-первых, более ответственно подходить к своему имуществу. Они же должны, наверное, обратиться в соответствующие органы, чтобы у них все это проверили. Потом, управляющая компания – исполняет она свои обязанности ли нет. У нас дом принят, документы по эксплуатации объекта имеются. Застройщик «Завод ЖБИ-3» за это [нарушение] не отвечает», - дополнил мужчина.

К слову, в апреле этого года расследование уголовного дела по статье 238 УК РФ было прекращено по причине отсутствия состава преступления:

«У нас же должен быть состав преступления – корысть, вина человека, мотив, цель. Если человек [сотрудник Госстройнадзора] говорит, что при приеме [пожарные] датчики были, то мы же тоже не можем на [ваших] словах полностью строить доказательства, понимаете», - прокомментировал тогда сотрудник правоохранительных органов.

Однако жильцы домов оспорили решение о закрытии дела – спустя некоторое время расследование решили продолжить.

Сегодня, 27 апреля, состоялось очередная встреча жителей комплекса со следователем. Во время визита жительнице дома Лиане сообщили, что оба уголовных дела были закрыты. Однако женщина снова предоставила все необходимые акты обследования, подтверждающие неисправность вентиляционной системы и дымоходов:

«Тогда Масаллимов [заместитель руководителя СУ СК по Республике Татарстан] сказал отменить немедленно постановление о прекращении уголовного дела и возобновить его снова. А начальнику Следкома Советского района самому вести это дело и провести еще одну экспертизу всех квартир трех домов», - рассказала Лиана.

На момент публикации статьи комментарии от Следственного комитета РТ нам получить не удалось. Если он поступит - редакция ProKazan.ru опубликует его.