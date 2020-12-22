В Заинском, Актанышском, Мензелинском районах и Нурлате 21 декабря открыли четыре новые газозаправочные станции. Об этом рассказали в пресс-службе президента РТ. Проект реализован компанией "Газпром" и ее подразделение "Газпром газомоторное топливо".

"Руководство "Газпрома" всегда с понимаем относится ко всем нашим потребностям. Будет расти и количество транспорта, которые ездит на газомоторном топливе. Благодаря федеральной поддержке мы стимулируем приобретение техники на газомоторном топливе. Кроме того, у нас есть целая программа по переводу техники на газомоторное топливо. Уверен, что все делается и во благо нашей экологии", - отметил на торжественном открытии в Заинске Рустам Минниханов.

Добавим, что всего в Татарстане на сегодняшний день 28 газозаправочных станций.

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