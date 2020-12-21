Прокуратура обнародовала причины возгораний автобусов в Казани. Ими оказались разного рода технические неисправности, сообщают в надзорном ведомстве.

Так, 29 ноября на перекрестке Тукая и Ахтямова загорелся автобус 68 маршрута - МАЗ 2012 года выпуска. Причиной стало замыкание электропроводки, которое произошло из-за нарушения изоляции в месте перехода кабеля от блока в кабину водителя.

4 декабря на Пушкина вспыхнул автобус 54 маршрута - МАЗ 2016 года выпуска. Причину специалисты назвать не смогли, так как транспортное средство выгорело полностью, сейчас проводятся дополнительные экспертизы.

18 декабря на Мамадышском тракте произошел пожар в автобусе, обслуживающем маршрут №70, это, по данным прокуратуры, был МАЗ 2012 года выпуска, ранее МЧС сообщало, что сгорел автобус марки НЕФАЗ. Причиной возгорания стала неисправность электродвигателя отопителя салона.

Для подтверждения причин происшествий были приглашены эксперты завода-изготовителя, которые подтвердили выводы проверяющих. Также они осмотрели автопарк ПАТП-2 и ПАТП-4, которые эксплуатируют автобусы данной марки, и нашли еще ряд нарушений. Так, на некоторых транспортных средствах установлены приборы, не предусмотренные заводом: это зарядные устройства для сотовых, аудиоаппаратура и другое.

"Таким образом, сотрудники автотранспортных предприятий нарушили требования безопасности при эксплуатации автобусов, а их непосредственные руководители не обеспечили своевременное выявление и устранение этих нарушений, а также способствовавших им причин и условий", - прокомментировали ситуацию в надзорном ведомстве.

По результатам проверки в адрес руководителей автотранспортных предприятий внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Сейчас прокуратура также проводит проверку по факту задымления, которое произошло в городском автобусе на улице Вишневского.

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