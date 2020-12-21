Пользователи соцсетей поделились видео ДТП с тремя машинами такси. Столкновение произошло на перекрестке улиц Гудовпнцева-Беломорская.

В комментариях сразу собрались те, кто любит пошутить.

«Когда на экономе заявка комфорт прилетает»

«Здесь все...яндекс, убер, ситимобил... под конец наверно ди ди добил»

«Кккомбооо»

«Нашли друг друга»

Судя по кадрам на видео пострадавших в ДТП нет.

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