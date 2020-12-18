17 декабря под Казанью произошло смертельное ДТП с участием таксиста. Утром 18 декабря появились трагические подробности происшествия. Оказалось, такси выехало на "встречку" и врезался в машину "Фольксваген". Пассажир такси скончался в больнице. Все остальные участники ДТП с различными травмами доставлены в больницу.

В соцсетях активистка Лиана Тимерханова рассказала о жестоком избиении ее сына 7 лет. Она написала, что их положили в больницу, что сына били ногами и руками по разным частям тела. Позже, в пресс-службе МВД по Татарстану сообщили об инициированной проверке по факту произошедшего.

Совет директоров "Нэфис Косметикс" утвердил нового гендиректора. Впервые почти за всю историю компании ее возглавила женщина. Гендиректором стала Дина Лаврикова.