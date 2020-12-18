На странице «Нет произволу» в Инстаграм появился пост казанской активистки Лианы Тимерхановой. Она рассказала жуткую историю, как ее 7-летнего сына избили в казанской школе №187.

«Нас увезла скорая, положили в больницу с травмой почки. Били ногами в живот, бедра, кулаками по спине и груди. Мой сын всегда был со мной, когда мы вместе помогали людям, ездили по детским домам и приютам, стояли на пикетах и митингах. Я не смогла его уберечь от человеческой злости», - пишет Тимерханова.

По словам девушки, ей угрожала полиция, главный прокурор Татарстана не смог помочь активистке.

«Единственный выход сейчас - покинуть Татарстан. Здесь нет места активистам. Сначала задушат нас, потом детей», - заключила Лиана.

Ранее Тимерханова рассказывала о жителях Нижнекамска, которые приехали в Казань бороться за свои права.