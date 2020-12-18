Появились подробности аварии на повороте Новые Салмачи, которая произошла вчера вечером. ДТП произошло напротив дома № 206 по улице Центральной. Предположительно, водитель "Рено" ехал со стороны деревни Куюки и выехал на встречную полосу, где врезался в "Фольксваген", которым управлял мужчина 1959 года рождения.

В результате аварии скончался пассажир "Рено", мужчина 1984 года рождения: он был госпитализирован в больницу, но его жизнь спасти не удалось.

Водитель и второй пассажир "Рено", а также пассажирка "Фольксвагена" с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, передает пресс-служба МВД Татарстана.

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