Совет директоров завода «Нэфис Косметикс» назначил нового гендиректора. Им стала многодетная мать – Дина Лаврикова. Об этом сообщает пресс-служба завода.
«Ранее Дина Лаврикова шесть лет занимала должность директора по продажам. Прежний гендиректор Рустем Нуреев покинул свой пост по состоянию здоровья», - говорится в сообщении.
По словам Лавриковой, она будет рада видеть в компании Рустема Рауфовича после выздоровления.
Напомним, мы не раз писали про завод «Нэфис Косметикс». В редакцию Prokazan.ru обратился сотрудник производства и рассказал страшные вещи, которые происходят на заводе. А также сообщил, что будет судиться с компанией.
После этого на заводе была утечка водорода, пожар, который сотрудники потушили своими силами.
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