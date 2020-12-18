Совет директоров завода «Нэфис Косметикс» назначил нового гендиректора. Им стала многодетная мать – Дина Лаврикова. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«Ранее Дина Лаврикова шесть лет занимала должность директора по продажам. Прежний гендиректор Рустем Нуреев покинул свой пост по состоянию здоровья», - говорится в сообщении.

По словам Лавриковой, она будет рада видеть в компании Рустема Рауфовича после выздоровления.

Напомним, мы не раз писали про завод «Нэфис Косметикс». В редакцию Prokazan.ru обратился сотрудник производства и рассказал страшные вещи, которые происходят на заводе. А также сообщил, что будет судиться с компанией.

После этого на заводе была утечка водорода, пожар, который сотрудники потушили своими силами.