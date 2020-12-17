На большой пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что семьям с детьми до 8 лет к Новому году выплатят по пять тысяч рублей. Такой небольшой, но приятный подарок.

Еще летом в Казани прогремело дело директора ПАТП-4 Айрата Исхакова. В нем фигурировали "мертвые души" и незаконный "Лексус", а самого Исхакова выводили с рабочего места в наручниках ОМОНовцы. Так вот, суды продолжаются, и сегодня в деле вдруг неожиданно стала фигурировать партия "Единая Россия"!

В Казани возобновили следственные действия по факту самоубийства девочки-подростка в 2019 году. Об этом корреспонденту ProKazan.ru стало известно от мамы погибшей школьницы. В распоряжение редакции предоставили ответ на обращение Анны - мамы девочки - из Следственного комитета.

Синоптики Татарстана предупредили жителей об ухудшении погодных условий. Кстати, к выходным нас ждет очередная волна морозов.