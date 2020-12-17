В Казани возобновили следственные действия по факту самоубийства девочки-подростка в 2019 году. Об этом корреспонденту ProKazan.ru стало известно от мамы погибшей школьницы.

В распоряжение редакции предоставили ответ на обращение Анны - мамы девочки - из Следственного комитета. В нем указано, что 8 декабря 2020 года было отменено постановление от 13 декабря 2019 года, этим документом уголовное дело было прекращено. Теперь следователи проверят доводы Анны о причастности соседки к гибели дочери и совершении ею противоправных деяний.

"Соседку уже дважды вызывали по этому вновь открытому делу, однако она ни разу не явилась, хотя ей звонили из полиции и предупреждали, что в третий раз будет уже привод, придут сотрудники и в наручниках насильно поведут. Она не реагирует на это. Нормальный человек, если бы с подозрением на него открыли уголовное дело, сразу бы пошел разбираться, если не виновен, а она игнорирует", - рассказала наша собеседница.

Напомним, что в ноябре к нам в редакцию обратилась жительница Казани, которая считает, что к самоубийству ее дочери причастна соседка. Более того, сейчас соседка неадекватно ведет себя по отношению с сыну Анны и всячески порочит саму женщину. Всю историю можно прочитать здесь.

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