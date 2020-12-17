На ежегодной пресс-конференции президента России Владимир Путин сообщил, что всем семьям с детьми до 7 лет выплатят к Новому году по пять тысяч рублей.

Выплаты положены детям, которые родились с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года. Если в указанный период ребенку исполнится 8 лет, то ему также положена выплата.

Как получить выплату:

Новая единовременная выплата назначается на основании ранее поданных заявлений для таких выплат:

- ежемесячной до 3 лет

- единовременной от 3 до 16 лет

Если ранее жители подавали заявления и получали такие выплаты, новая выплата поступит автоматически на тот же счет.

Заново подавать заявление нужно, если татарстанцы не получали выплаты на детей до 16 лет и если указанный ранее счет закрыт.