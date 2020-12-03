Владелица детсадов обвинила воспитательниц в мошенничестве. Она рассказала, что бывшие сотрудницы учреждений продавали места в государственный садик, пользуясь доступом к базе данных ее клиентов. Вот только никто из родительниц мест так и не получил. А ведь сумма подобной услуги была от 30 тысяч рублей и выше.

На брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что власти оценили возможность введения допограничений из-за коронавируса и сделали вывод, что на данный момент для этого нет никаких оснований.

26 ноября в Казани произошло смертельное ДТП: водитель автобуса сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Вместе с ней была еще одна девушка, которую полиция не смогла допросить. Всех, кто стал очевидцем происшествия или знает вторую девушку, просят обратиться в отдел ГИБДД города.