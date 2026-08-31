Росреестр Татарстана проведет горячую линию по гаражной амнистии 1 сентября

Управление Росреестра по Татарстану завтра, 1 сентября, проведет горячую линию по гаражной амнистии. С начала программы жители республики оформили почти 25 тысяч объектов, рассказали в ведомстве.

Специалисты ведомства будут отвечать на вопросы граждан с 10:00 до 12:00. Консультации можно получить по телефонам в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Горячую линию приурочили к пятилетию закона, который позволяет бесплатно оформить в собственность гаражи и земельные участки под ними до 1 сентября 2031 года.

В августе 2026 года Владимир Путин продлил программу еще на пять лет. С начала программы в регионе оформили 24 884 объекта: 9,6 тысячи гаражей и 15,3 тысячи земельных участков общей площадью 418 тысяч квадратных метров.