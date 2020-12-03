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Фото istock

Давали советы или брали взятки: в Казани владелица детсадов обвинила воспитательниц в мошенничестве

03.12.2020, 16:35 147 1
Анастасия Чернядьева
Работницы предлагали устроить детей в садик за деньги

Все знают, что записать ребенка в государственный садик следует еще до его рождения, ведь борьба за место там идет ожесточенная. Неудивительно, что при таком раскладе родители ищут иные пути получить место, и поэтому мошенников становится с каждым днем все больше.

Так, на днях в редакцию ProKazan.ru обратилась владелица четырех частных детсадов в Казани Татьяна. Она утверждает: ее бывшие сотрудницы продают места в государственный садик, пользуясь доступом к базе данных ее клиентов. Делают они это за круглую сумму от 30 000 тысяч рублей и выше, а после получения средств перестают отвечать на звонки.

Корреспондент ProKazan.ru узнал подробности этой истории, в которой все оказалось гораздо сложнее. Ведь с одной стороны в ней - директор садиков и мамы, желавшие лучшего для детей, но в итоге потерявшие деньги, а с другой - сами "мошенницы", и они уверяют: все это чистая клевета. Герои текста согласились поговорить с журналистом, но отказались от фотосъемки, поэтому в тексте вы видите иллюстративные кадры.

"Она просто давила на жалость": с чего началась история "мошенниц"

"Она работала у меня два года, - рассказывает о Дине, одной из упомянутых женщин-мошенниц, руководительница детсадов Татьяна. - Все началось осенью. Мне начали звонить мамочки. Видимо, ее искали. Рассказали, что Дина обещала им устроить детей вместо платного частного садика в государственный. Необходимо было только заплатить за услуги 30-60 тысяч. И вот после этого Дина пропадала, переставала отвечать на звонки, либо давила на жалость, что у нее пятеро несовершеннолетних детей, ей нечем их кормить. Рассказывала также, что она лично отдала деньги в РОНО (районный отдел народного образования - прим. ред.) и якобы ее саму там обманули, а она все вернет с зарплаты. В общем, каждый раз придумывала разное. Выходит, что она как-будто давала взятки кому-то в РОНО, не знаю. Мамочки потом ходили туда, но там никто не в курсе. Никого не ждут".

Дети кушают в детском саду

Узнав подобное о своей подчиненной, Татьяна пыталась поговорить с воспитательницей, однако та на контакт не пошла.

"Я к ней приходила дважды. Она до этого у меня в долг занимала, поэтому я хотела и свои деньги вернуть. Я разговариваю с ней - она глазки в пол. Если не нравится, идите в полицию, говорит. Но никто не обращался в полицию сначала, так как все равно деньги не вернут. У нее ничего нет на руках, никаких доказательств, зато есть пятеро детей, которыми можно прикрываться. В полиции мне сказали, что за такое от 6 лет лишения свободы, а вообще по делу она стоит на лишении родительских прав, у нее две судимости в ПДН, статьи за мошенничество и муж в розыске", - рассказывает бывшая руководительница Дины.

Татьяна не меньше самих родительниц была потрясена этими событиями. Сама она ни за что бы не заподозрила Дину.

"Многодетная мама, работает в детском саду, приятная речь, опускает глазки в пол, когда что-то идет не так. Естественно, все доверитесь. Она же добро делает якобы! Помогает, чтобы люди не переплачивали за частные садики, шли в государственные. Если бы все мошенники были похожи на мошенников, мы бы уже давно справились с преступностью", - делится женщина.

О второй "мошеннице" Татьяна рассказывает не так много. Говорит, что Гульназ работала в другом ее филиале и была напарницей Дины.

"Я не знаю, давала вторая взятки или нет, - поясняет она. - Гульназ просто их (родителей и Дину - прим. ред.) сводила. Как они работали вместе и делились ли деньгами, этого я не знаю".

"Зачем вы ходите в частный, идите в государственный": что говорят о "мошенницах" мамочки

Обе работницы уже не работают в детском садике, а самой Татьяне удалось найти более десятка пострадавших мам. Все они ждут возврата средств. Корреспондент ProKazan поговорил с некоторыми из них.

"Это было еще в том году, - вспоминает жительница Казани Лейсан. - Она предложила устроить ребенка в садик. Зачем вы ходите в частный, идите в государственный, говорит. Попросила 40 тысяч рублей. Она говорила, устроит после Нового года. Потом якобы проволочки, потом карантин. После карантина она сказала, что госсадики не принимают новых детишек, а в сентябре мы по времени и сами получили место. Сейчас она трубку не берет. Нам уже 4 года, нам уже и не нужна ее помощь".

Дети играют в детском саду

"Она просила 40 тысяч в прошлом году за устройство в госсадик, только ничего не сделала. Все это тянулось и тянулось. Сейчас мамочки некоторые еще думают, писать заявление или нет. Вроде она обещала вернуть деньги, но откуда она их возьмет?" - говорит другая наша собеседница Руфия.

Обе женщины, как и Татьяна, обратились в полицию и ждут ответа из правоохранительных органов. Однако не все в этой истории так просто, как кажется.

"Только советы давали. Никаких денег не брали у родителей": что говорят сами "мошенницы"

И Гульназ, и Дина согласились встретиться с корреспондентом ProKazan.ru и рассказать свою версию событий. Они утверждают: никакого воровства здесь нет, а все слова директора - абсолютная клевета. По их словам, уволились они по собственному желанию, и хозяйка теперь за это мстит.

Они объясняют, что ушли с работы, так как не смогли больше выносить 12-часового рабочего дня, нерегулярной зарплаты, неофициального трудоустройства и иных нарушений. Они утверждают, что им приходилось кормить детей спредом за 32 рубля, дешевым колбасным фаршем и литром молока в неделю - больше продуктов хозяйка, по их словам, не предоставляла. Приходилось набирать группы по 15 и более человек на одного воспитателя при допустимых здесь восьми, врать про наличие других нянечек, хотя весь день они работали в одиночку, скрываться от проверок, так как один из садиков, говорят женщины, был закрыт год назад решением суда.

На данный момент свои слова они подтвердить не могут, однако обещают предоставить видеозаписи. Пока же женщины ссылаются на то, что телефон с файлами находится в ремонте. При этом сама Татьяна поясняет, что в прошлом году садик действительно закрывали, но всего на неделю, и все требования после проверок были давно устранены. От остальных утверждений работниц женщина просто в шоке:

"Хоть в кастрюлю заглядывай! Хорошо, что мамочки в это не верят, видят, что дети кушают, что ухаживают за ними", - реагирует на такие заявления Татьяна.

Дети проводят с воспитательницей весь день

Гульназ и Дина тем временем поясняют и вопрос о 30-60 тысяч, которые они, по утверждению Татьяны, брали за свои услуги по устройству в государственные садики.

"Мы помогали им (родителям - прим. ред.). Объясняли, куда идти. Почему вообще родители приходят с детьми в дорогие частные садики, если государство должно предоставлять место? Они не могут получить государственные! Но после трех его должны получать все, а значит - нужно ходить, жаловаться, писать в прокуратуру. Мы давно в этом, понимаем, что и как, поэтому подсказывали родителям. Объясняли, что надо сначала сходить в МФЦ, написать заявление, потом в РОНО, потом в прокуратуру", - рассказывает Дина.

"Только советы давали. Никаких денег не брали у родителей!" - говорит также возмущенная ситуацией Гульназ.

Уже после Дина признается, что действительно должна некоторым родителям, как и самой хозяйке, но эти средства она занимала по распискам. Она утверждает, что до сих пор возвращает занятые суммы.

"Брала, да, не всем еще отдала. Я не отказываюсь от этих долгов. Но она написала на хищение денег из кассы! Какая-то мстительная ситуация выходит", - делится Дина.

Она также опровергает слова Татьяны о том, что находится на лишении родительских прав, однако признает факт судимости за мошенничество. Ее подруга Гульназ уже написала на директора заявление из-за подобной клеветы. 

Корреспондент ProKazan.ru обратился в Управление МВД по городу Казани, чтобы узнать, сколько заявлений на данный момент поступило и какие меры были предприняты. Как сообщили в ведомстве, проверка в отношении Дины уже начата и вскоре будет вынесено процессуальное решение об отказе или возбуждении дела.

Редакция ProKazan.ru решила поинтересоваться у горожан, легко ли сегодня устроить ребенка в государственный детский садик. Судя по ответам, сделать это не так просто.

 

При этом в Казани постоянно появляются новые детсады. Так, в ноябре по проекту "Демография" открылся садик в Советском районе, в сентябре завершилось строительство еще двух - в Вахитовском и Приволжском районах. Анонсировали и открытие первого в мире спортивного детсада в микрорайоне "Салават Купере". Всего до конца года в Татарстане за счет строительства новых объектов создадут более 5 тысяч мест. Это 22 новых детских сада, девять из которых откроют еще до окончания 2020-го. А к концу следующего года обеспечить местами в дошкольных учреждениях планируется 100% детей в возрасте от полутора до трех лет. 

Мэр Казани Ильсур Метшин осматривает новый детский садик

Однако наличие историй, подобно нашей, показывает: тема садиков для города - все еще больное место и вокруг нее возникает много споров, обсуждений и скандалов.

Редакция ProKazan.ru будет продолжать внимательно следить за этой историей.

Если вы сталкивались с данной ситуацией или этими людьми и хотите об этом рассказать, позвоните нам по номеру 89179353871.

 

Дети Скандалы Жалобы Казань
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комментарии

Горожанин
0
03 декабря 2020
17:10
Осиное гнездо...

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В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
11:53, 06.11.2020
В России количество заболевших коронавирусом превысило 20,5 тысяч человек
19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020
Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020
Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
09:12, 31.10.2020
Врач заявила, что коронавирус может вызывать психическое расстройство
16:39, 30.10.2020
Женщина рассказала на видео, что не может получить лечение от коронавируса и умерла
11:53, 30.10.2020
Мужчина зарубил жену топором за отказ приготовить обед
19:35, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, при каких условиях «коронавирусных» пациентов будут лечить дома
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