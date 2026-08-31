Индекс МосБиржи упал на 3,02%, РТС — на 2,10%

По данным FINMARKET.RU, 31 января российские фондовые индексы заметно снизились. Индекс МосБиржи упал на 3,02% до 2178,87 пункта, индекс РТС — на 2,10% до 794,63 пункта.

В то же время нефтяные цены выросли: фьючерсы на Brent подорожали на 2,64% до $90,43 за баррель, WTI — на 2,36% до $85,37 за баррель.

Падение индексов происходит на фоне снижения мировых рынков: DAX упал на 0,8%, CAC 40 открылся в минусе, азиатские площадки также снижались. Как отмечает агентство, на рынок давит рост геополитических рисков.