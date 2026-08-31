Экономика

Индекс МосБиржи упал на 3,02%, РТС — на 2,10%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
31 января индекс МосБиржи снизился на 3,02% до ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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По данным FINMARKET.RU, 31 января российские фондовые индексы заметно снизились. Индекс МосБиржи упал на 3,02% до 2178,87 пункта, индекс РТС — на 2,10% до 794,63 пункта.

В то же время нефтяные цены выросли: фьючерсы на Brent подорожали на 2,64% до $90,43 за баррель, WTI — на 2,36% до $85,37 за баррель.

Падение индексов происходит на фоне снижения мировых рынков: DAX упал на 0,8%, CAC 40 открылся в минусе, азиатские площадки также снижались. Как отмечает агентство, на рынок давит рост геополитических рисков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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