Кафе «Омут» в центре Казани закрыли на 60 суток за антисанитарию

Кафе «Омут» в центре Казани закрыли на 60 суток. Суд принял такое решение после проверки заведения на Кремлёвской, 21 — там нашли полную антисанитарию. Проверяли кафе Роспотребнадзор и МВД по Татарстану.

Что не так с заведением? В производственных помещениях грязь, уборку делали кое-как. Посуду мыли неправильно, дезинфицирующих средств не оказалось. На кухне использовали продукты без маркировки и каких-либо документов, а сотрудников допустили к работе без медкнижек и осмотра на инфекции. Плюс заведению не хватало технологического оборудования, а процессы шли с нарушением поточности.

По всем выявленным нарушениям составили протоколы, помещение кафе опечатали. Кстати, это не первый случай: раньше в Казани из-за антисанитарии временно закрыли бар «Пять зелёных бутылок» — там продукты хранились с нарушениями и использовалась просрочка.