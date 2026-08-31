Новости Казани

Кафе «Омут» в центре Казани закрыли на 60 суток за антисанитарию

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Кафе «Омут» в центре Казани закрыли на 60 суток. Суд принял такое решение после проверки заведения на Кремлёвской, 21 — там нашли полную антисанитарию. Проверяли кафе Роспотребнадзор и МВД по Татарстану.

Что не так с заведением? В производственных помещениях грязь, уборку делали кое-как. Посуду мыли неправильно, дезинфицирующих средств не оказалось. На кухне использовали продукты без маркировки и каких-либо документов, а сотрудников допустили к работе без медкнижек и осмотра на инфекции. Плюс заведению не хватало технологического оборудования, а процессы шли с нарушением поточности.

По всем выявленным нарушениям составили протоколы, помещение кафе опечатали. Кстати, это не первый случай: раньше в Казани из-за антисанитарии временно закрыли бар «Пять зелёных бутылок» — там продукты хранились с нарушениями и использовалась просрочка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Интересное в Казани

7 часов назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

поможет ли от плесени в ванной перекись водорода

Интересное в Казани

7 часов назад

Место на кладбище бесплатно, а копка стоит как половина похорон: рассказываем, сколько на самом деле казанцы платят за погребение

Гид по Казани

3 дня назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

шлифовка паркета цена в Москве

Кулинария

день назад

Гречку теперь готовлю только так: смешиваю с фаршем и отправляю в духовку — даже гарнир отдельно не нужен

Кулинария

17 часов назад

Пирожки быстро черствеют уже к вечеру: одна мелочь после духовки помогает им дольше оставаться мягкими

Технологии

12 часов назад

Известия выбрали самые ожидаемые игры сентября

Кулинария

день назад

Помидоры не режу в салат: вынимаю середину и разбиваю внутрь яйцо — завтрак выглядит на миллион

Не у нас

5 часов назад

Строгий запрет: в РПЦ раскрыли, чем грозит брак с братом мужа сестры
Технологии
50 минут назад

Россияне массово жалуются на сбои в работе СДЭК

Сбои в работе СДЭК: за сутки Detector404 зафикс...

Новости Татарстана

час назад

Росреестр Татарстана проведет горячую линию по гаражной амнистии 1 сентября

Технологии

час назад

Минцифры утвердило правила запуска 5G для операторов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани за купальный сезон утонули 9 человек

Не у нас

3 часа назад

С марта 2027 года водителям с рядом заболеваний грозит лишение прав
Ученые РАН дали прогноз магнитных бурь до 6 сен...
Технологии
2 часа назад

Ученые РАН дали прогноз магнитных бурь до 6 сентября

Новости Казани

4 часа назад

Юристы объяснили, как дать детям доли в жилье, купленном с помощью маткапитала

Новости Татарстана

4 часа назад

Актриса из Челнов выиграла шоу «Погоня» на ТНТ

Технологии

4 часа назад

В утечке Steam нашли следы Half-Life 2: Episode 3 и ранние сборки игр
Работа в такси: рассказываем, как выбрать автом...
Интересное в Казани
6 дней назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках