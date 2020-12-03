24 ноября в Казани на улице Островского произошло смертельное ДТП. Водитель автобуса насмерть сбил 21-летнюю девушку. ГИБДД Казани разыскивает очевидцев происшествия.

«В ходе проверки следствием установлено, что вместе с погибшей по пешеходному переходу шла неустановленная девушка в красной куртке. В связи с этим ГИБДД Казани просит очевидцев и возможных знакомых девушки обратиться в отдел по номерам 533-38-47, 5-333-900», - сообщает ГИБДД УМВД России по городу.

Напомним, через день после ДТП появилось видео из автобуса, на котором виден момент происшествия.