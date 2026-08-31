Технологии

Минцифры утвердило правила запуска 5G для операторов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На заседании Госкомиссии по радиочастотам Минцифры утвердило условия, на которых операторы связи смогут запускать сети пятого поколения в России. Сообщение об этом ведомство опубликовало в своем канале в мессенджере «Макс» 31 августа.

Теперь операторы могут разворачивать 5G на частотах, которые уже выделены под LTE, а также использовать зарубежные базовые станции, установленные до 1 сентября 2026 года. Кроме того, без проведения аукционов им будет выделено по 90 МГц в новом диапазоне 4630–4990 МГц, что позволит создавать высокопроизводительные сети и внедрять инновационные сервисы.

Ранее Минцифры заявляло, что связь пятого поколения должна появиться в городах с населением более миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года. При этом операторы смогут использовать имеющееся оборудование, но обязаны постепенно переходить на отечественное.

Информацию о новых условиях распространила пресс-служба Минцифры. Тем временем «Парламентская газета» выяснила, кому новая технология может быть полезна.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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