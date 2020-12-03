Сейчас ситуация с коронавирусом в Татарстане контролируемая, поэтому в региональном Роспотребнадзоре не видят оснований вводить дополнительные ограничения. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По ее словам, в том режиме, который сейчас сохраняется на территории Татарстана ситуация стабильная. А вот дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как жители проведут новогодние праздники.

«Если станем собираться в закрытых помещениях, то, конечно, будет одна эпидемиологическая ситуация, если отдадим предпочтение уличным площадкам, которые в 2020 году начинают свою работу уже с середины декабря, то уже другая», - отметила Галимова.

Напомним, на 3 декабря в Татарстане зарегистрировано 87 новых случая заражения коронавирусом.