Главное за день в Татарстане: отравленные маски, переход на удаленку, новый рекорд заболевших

На утро 19 октября в Татарстане зарегистрировали новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом - 45 случаев.

18 октября вечером в Казани произошло смертельное ДТП на Тихорецкой. В пресс-службе МВД по Татарстану рассказали подробности автоаварии.

На онлайн-конференции замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, сколько врачей в регионе умерло от коронавируса.

19 октября в соцсетях появилась информация о человеке, который выпал из окна 11 этажа на улице Тыныч в Казани. В следственном комитете уточнили, что это молодой мужчина.

В Роспотребнадзоре по Татарстану попросили работодателей перевести людей старше 65 лет на удаленку, либо создать для них индивидуальный график.

В сети появилась информация, что в Казани волонтеры ходили по квартирам и раздавали отравленные маски, а после грабили доверчивых граждан. Узнали, так ли это.