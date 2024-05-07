Интервалы стали новой туристической точкой притяжения Нижнего Новгорода

350 тысяч человек посетили INTERVALS в Нижнем Новгороде

Редакция ProKazan отправилась на майских праздниках в Нижний Новгород. Локация была выбрана не случайно — ведь именно там уже 7 год проходит фестиваль медиаискусства INTERVALS. Мы попытались разобраться как локальное событие на 500 зрителей переросло в то, чем мероприятие является сейчас.

Кажется, что фестиваль стал главным приключением первомайских праздников если не в России, то в Поволжье точно.

INTERVALS возник из клубной вечеринки и проходил даже в пандемию

Первый фестиваль отгремел в Нижнем Новгороде в 2017 году — тогда все проходило на одной локации и новое для города событие посетили всего 2,5 тысячи человек. Но история фестиваля началась в 2015 году — с вечеринки, которая прошла в клубе Sklad и собрала 350 человек.

Тут стоит отметить и роль личности в истории. В Нижнем Новгороде вряд ли бы состоялся масштабный культурный проект, если бы в 2005 году несколько студентов не создали бы студию, которая сначала специализировалась на лазерных шоу, а сейчас занимается полным циклом разработки и внедрения креативных и технологических решений — DreamLaser.

Если простым языком — студия из Нижнего Новгорода стала одним из ведущих мировых игроков на рынке визуального сопровождения мероприятий. И если INTERVALS когда-то можно было считать площадкой, которая помогала увеличить узнаваемость бренда, то сейчас это скорее дань уважения городу, с которого все началось.

Крупные бренды пошли в медиакультуру

Особенно в INTERVALS меня лично поразил размах — это 17 городских локаций, свыше 30 медиахудожников из России, Турции, Кореи, Франции, Китая, Испании и других стран.

Важно то, что практически все мероприятия бесплатны для посетителей.

Неизменные огромные очереди сопровождали нас все время, пока мы изучали локации фестиваля. Что у Цеха, что у Пакгаузов, что у других локаций. Тем не менее каждая очередь стоила того, чтобы в ней стоять. Партнерские интеграции поражали масштабом, уникальными перформансами и необычными визуальными эффектами и решениями. Например, Tele2 совместно с DreamLaser предложили гостям фестиваля совершить виртуальное путешествие сквозь шесть исторических эпох от античности к современности. Шедевры живописи, скульптуры и архитектуры трансформировались на фасаде знаменитого здания фабрики «Маяк».

В Tele2 рассказали, что фестиваль поддерживают не первый год, но впервые решили создать собственную работу в рамках события.

«Tele2 – самостоятельно или в коллаборации с крупными брендами как INTERVALS в Нижнем Новгороде — реализует большое количество проектов в сфере культуры и искусства. Самые известные — это «Культурный обмен», где мы предоставляем возможность менять минуты на искусство, «Ночь музеев», где Tele2 предлагает эксклюзивные возможности в рамках проекта, наш собственный проект «Территория MiXX» и другие. Мы поддерживаем стремление пользователей участвовать в мероприятиях в сфере культуры, интересоваться искусством и проводить время в музеях», — рассказал директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров.

Tele2 действительно прочно ассоциируется с различными проектами с сфере культуры. Например, в рамках программы «Культурный обмен» абоненты в прошлом году обменяли больше 20 млн минут на походы в музеи, галереи и другие выставочные пространства. По числу пользователей Казань заняла среди городов-участников акции 4 место, а Нижний Новгород — третье (сразу после Санкт-Петербурга и Москвы).

В Tele2 рассказали ProKazan, что клиенты оператора любят и ценят искусство. Число тех, кто пришел в музеи после обмена минут, превышает 50%. В Казани до музеев дошли 57%, в Нижнем Новгороде — 61%, для сравнения в Санкт-Петербурге конверсия составила 69%.

Интересно также, что 37% от всех абонентов, посетивших музеи столицы Татарстана в рамках проекта по обмену, это туристы из других регионов.

Самыми популярными музеями осенью стали Artplay media, Центр “Эрмитаж-Казань» и Национальный музей РТ.

Акция проводится и в этом году. До 19 мая можно получить промокод, его можно обменять на билет и посетить музеи до 2 июня. Максимально на посещение музеев можно потратить до 3000 минут.

В Казани посетить по акции можно 5 локаций: национальную галерею «Хазинэ», центр «Эрмитаж-Казань», Музей естественной истории Татарстана и Центр цифрового искусства ArtPlay. Также можно поехать на остров-град Свияжск.

Если возвращаться к фестивалю INTERVALS, то на нем были представлены локации и от других крупных брендов: Тинькофф, Самоката, VK и других.

Организаторы отметили, что впервые в истории фестиваля фасад фабрики «Маяк» превратился в огромный экран для массовой интерактивной игры.

Инопланетяне где-то в Нижнем Новгороде

Самой запомнившейся мне работой, пожалуй, стало маппинг-шоу от Radugadesign. Команда, объединенная страстью к новым медиа, создала 3D-шоу в коллаборации с университетом им Строганова. Все желающие смогли понаблюдать фантазию на тему внеземного разума, который вдруг неожиданно возник в нижегородских локациях.

Не менее впечатляющей, хоть и очень мерцающей стала работа Horizon от Playmodes studio из Испании. Иммерсивная инсталляция играла с пределами пространственного восприятия и расширяла видимую действительность.

Одной из интереснейших локаций стал Цех, где была представлена работа команды «Сила Света». Лазерное шоу переносило всех желающих в различные эпохи. Данное шоу станет одной из экспозиции в строящемся в Москве «Музее Света», но его премьера состоялась опять же в Нижнем Новгороде.

Нижний Новгород почувствовал туристический потенциал

Нижний Новгород в 2021 году отметил свое 800-летие. Городу есть что показать в историческом плане. Радует, что в городе стали появляться пространства (например, «Стрелка»), которые претерпевают реновацию и становятся новыми символами в жизни города.

Но немаловажно, что 350 тысяч человек, которые приехали в Нижний Новгород, стали посетителями INTERVALS. Это тоже туристы, которые едут посмотреть на событие, которого 7 лет назад не было и о том, что в Нижнем может быть такое масштабное событие, вряд ли кто предполагал.

А почти 100% загрузка отелей в период проведения фестиваля говорит сама за себя. Ну и я теперь знаю, где буду отмечать майские праздники в следующем году.