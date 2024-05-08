В Татарстане задержали судебного пристава

Сотрудники МВД по РТ задержали исполнителя судебного пристава Менделеевского отдела ФССП Лиану Сафиуллину подозреваемой в коррупции.

Дело по статье "получение взятки" возбуждено следственным комитетом. По версии силовиков, она могла получить взятку в размере 100 тысяч рублей от должника за снятие обременения с его имущества. Мера пресечения для Сафиуллиной пока не определена.