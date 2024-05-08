В казанском зооботсаду поселились 5 пар огарей

В казанском зооботсаду появились пять огарей. Птицы хорошо перенесли карантин и были выпущены в озеро, расположенное в исторической части учреждения.

Огари – это водоплавающие птицы семейства утиных, родственные пеганке. Их особенности включают оранжево-коричневое оперение, более светлую окраску головы и крылья белого цвета с черными маховыми перьями.

По информации пресс-службы зооботсада, огари образуют пары на всю жизнь и воспитывают потомство совместно. Самец выступает как защитник территории, следя со возвышенности за нежелательными гостями и защищая дом от интрузов. Самка в свою очередь всегда готова помочь малышам и своему партнеру в случае необходимости.