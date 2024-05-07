Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

В РТ местами прогнозируются заморозки

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается неустойчивая погода.

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В ближайшие сутки в Татарстане ожидается неустойчивая погода. Ночью прогнозируются дожди, мокрый снег, заморозки на почве и морозы до 2 градусов. Днем ожидаются дожди, в северных районах с мокрым снегом. Днем потеплеет до 6–11 градусов, в южных районах – до 16 градусов.

8 мая ночью температура будет от 3 до 8 градусов тепла, на востоке республики – до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов, на востоке – до 15–20 градусов. Ожидаются дожди, местами с грозой и сильный ветер.

9 мая значительно похолодает. Ночью местами до 3 градусов мороза. Днем потеплеет до 4–9 градусов. Пройдут небольшие дожди и мокрый снег, ветер усилится.

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