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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани из-за угроз эвакуировали детский сад и школу

В Приволжском районе Казани произошла эвакуация детского сада №369 «Алтынчач» и школы №127 из-за угроз, поступивших по телефону.

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В Приволжском районе Казани произошла эвакуация детского сада №369 «Алтынчач» и школы №127 из-за угроз, поступивших по телефону, как сообщила пресс-служба мэрии.

На месте была организована эвакуация всех учащихся после получения угрожающих звонков. Силы полиции и кинологов были мобилизованы на место происшествия.

Последующая проверка не выявила наличие взрывных устройств, и учебный процесс в школе и детском саду был успешно возобновлен.

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