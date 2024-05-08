В Казани из-за угроз эвакуировали детский сад и школу
В Приволжском районе Казани произошла эвакуация детского сада №369 «Алтынчач» и школы №127 из-за угроз, поступивших по телефону, как сообщила пресс-служба мэрии.
На месте была организована эвакуация всех учащихся после получения угрожающих звонков. Силы полиции и кинологов были мобилизованы на место происшествия.
Последующая проверка не выявила наличие взрывных устройств, и учебный процесс в школе и детском саду был успешно возобновлен.
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