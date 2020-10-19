В Минздраве Татарстана рассказали, сколько врачей умерло от коронавируса

На онлайн-конференции замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков отвечая на вопросы журналистов, рассказал, сколько медработников в регионе умерло от коронавируса.

«Зафиксировали 11 умерших работников, 5 случаев при расследовании признаны страховыми, в 6 случаях отсутствует связь с профессиональной деятельностью. Медицинские работники – это рядовые члены социума», - отметил Владимир Жаворонков.

Также спикер отметил, что каждый случай заболевания медработника должен пройти специальное расследование. На данный момент 588 случаев, когда произведены выплаты работникам, в случае заражения вирусом на рабочем месте.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировано три смерти от коронавируса. Среди умерших молодой мужчина.