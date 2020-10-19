Татарстан побил новый антирекорд по заболевшим коронавирусом. Оперштаб опубликовал свежую статистику

В Татарстане за сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Из заболевших 25 жителей Казани, 5 из Альметьевского района и 4 из Набережных Челнов, в остальных районах по одному случаю», - говорится в сообщении.

11 человек отвезли в больницу, 34 лечатся дома. За сутки выздоровели 8 человек. Кстати, в России также новый антирекорд – 15982 случая заражения коронавирусом.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего жители Татарстана заражаются коронавирусом.