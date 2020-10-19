В МВД по Татарстану рассказали подробности смертельного ДТП в Казани

18 октября на улице Тихорецкая в Казани произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Установлено, что пьяный водитель машины «Шевроле Кобальт» вылетел на «встречку» и на скорости врезался в машину «Хендай Солярис», после этого столкнулся с машинами «Фольксваген Джетта» и «Ниссан Кашкай», - говорится в сообщении.

В результате ДТП скончался 38-летний пассажир машины «Шевроле», двух других пассажиров отвезли в больницу с различными травмами. Виновнику ДТП также была оказана помощь медиков.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сообщение о ДТП появилось 18 октября вечером.