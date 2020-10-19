«Маски отравленные!»: в группах Казани появился фейк о волонтерах, раздающих маски с химикатами

В соцсетях Казани пользователи начали распространять фейковое сообщение о волонтерах, которые раздают медицинские маски с химикатами.

«Волонтеры предлагают примерить маску, и если подойдет, то дадут всей семье. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием. Человек просто отключается, а злоумышленники грабят квартиру», - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану, информация не соответствует действительности.

«Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка: нет ссылки на источник информации; не указан населенный пункт, где это происходило; в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику», - говорится в сообщении.