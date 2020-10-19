Из окна 11 этажа в Казани выпал молодой мужчина

В соцсетях появилось видео, как возле дома №3 на улице Тыныч в микрорайоне «Азино-1» в Казани лежит тело.

Пользователи написали, что из окна выпала девушка. Однако журналисту Prokazan в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану сообщили, что из погибший – молодой мужчина.

На данный момент следственная группа продолжает обследование места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это не первый случай – за октябрь уже было несколько человек, которые выпали с высоты.