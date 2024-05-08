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В Казани во время KazanForum ограничат продажу алкоголя

Во время проведения международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2024» в столице Татарстана ограничат продажу алкоголя

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Во время проведения международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2024» в столице Татарстана ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать частично в центре Казани, согласно постановлению кабмина.

С 14 по 17 мая алкоголь будет запрещено продавать в торговых точках на улицах: Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская, Чернышевского, за исключением розничной продажи в местах общественного питания. Жители и гости города смогут приобрести спиртное с 8:00 до 17:00.

С 15 по 17 мая продажа алкоголя до вечера будет ограничена в магазинах по адресам:
- ул. Спартаковская, 2а, 6;
- ул. Хади Такташа, 2, 21, 77;
- ул. Марселя Салимжанова, 2, 6, 12а, 15/8, 17.

Как и в предыдущем случае, ограничения не распространяются на розничную продажу в местах общественного питания.

На международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum 2024», который пройдет с 14 по 19 мая, прибудут участники из 79 стран. На данный момент на мероприятие зарегистрированы 11 тыс. человек, включая 26 почетных гостей.

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