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«Измена и предательство»: Нюша разошлась с бизнесменом из Казани

Певица Нюша разошлась с бизнесменом из Казани
Известная певица Нюша официально объявила о своем разводе с бизнесменом Игорем Сивовым.

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Известная певица Нюша официально объявила о своем разводе с бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом знаменитость рассказала в эксклюзивном интервью для издания "Стархит".

Согласно словам певицы, решение о разделе после семи лет совместной жизни было принято обоюдно.

Певица подчеркнула, что между ней и Сивовым сохраняются дружественные отношения и взаимопонимание.

Нюша вышла замуж за Игоря Сивова в августе 2017 года. В 2018 году у пары родилась дочь Серафима-Симба, а в декабре 2021 года у них появился сын по имени Саффрон. В январе 2023 года появились слухи о возможном разводе певицы и бизнесмена, несмотря на то, что Нюша уже простила измену со стороны супруга в прошлом.

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