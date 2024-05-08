Директором Завода двигателей КАМАЗа стал Анатолий Филин

Новым руководителем Завода двигателей КАМАЗа стал Анатолий Филин. По информации пресс-службы КАМАЗа, ранее он занимал должность генерального директора на Белебеевском заводе «Автонормаль».



Предыдущий директор завода, Олег Косарев, вернулся на работу в компанию «Кама Дизель».



Анатолий Филин обучался в КФУ по специальности «Электроснабжение». С 2003 года он начинал свою карьеру в компании «КАМАЗ-Дизель», прорабатывая постепенно путь от оператора станков до заместителя начальника цеха. Он также работал наладчиком станков, бригадиром, мастером и занимал другие руководящие позиции.



Помимо этого, опыт Анатолия Филина включает в себя работы главного диспетчера, начальника отдела оперативного управления производством и руководителя производства на Заводе двигателей.