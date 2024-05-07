Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани 9-балльные пробки

В центре Казани сложилась тяжелая ситуация на дорогах

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В центре Казани сложилась тяжелая ситуация на дорогах. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", оценка дорожной обстановки составляет 9 баллов.

Особенно затруднено движение по улицам Тукая, Татарстан и Пушкина, а также по Щербаковскому переулку.

Серьезные пробки скопились на улицах Карла Маркса, Горького, на Кировской дамбе и Кремлевской набережной. Напомним, что сегодня в Казани проводится репетиция Парада Победы, из-за чего было введено ограничение движения на нескольких улицах.

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